TÜİK’e göre işsizlik yüzde 8,8

Türkiye’de işsizlik oranı, Aralık 2023’te bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,8 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023’e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023’te bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranıysa 0,1 puan azalışla yüzde 8,8’e düştü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken, kadınlarda yüzde 12,0.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Aralık 2023’te bir önceki aya göre 2,1 puan artarak yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4’ken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.