TÜİK’e göre işsizlik azaldı

Türkiye’de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu.

Fotoğraf: AA

TÜİK mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna gör; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı martta bir önceki aya göre 19 bin düşerek 3 milyon 57 bin kişi oldu.

İşsizlik oranıysa 0,1 puan düşerek yüzde 8,6’ya geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 12 oldu.

İstihdam ve iş gücüne katılım

İstihdam edilenlerin sayısı martta bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin istihdam oranıysa 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5.

İş gücüyse martta bir önceki aya göre 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin, işgücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 54,2’ye yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda yüzde 36,9.

Genç nüfus azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,7, kadınlardaysa yüzde 21,2.

Fiili çalışma süresi

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,8 oldu.

Atıl iş gücü

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı martta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.