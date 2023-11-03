TÜİK’e göre enflasyon ‘azıcık’ düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ekimde yüzde 61,36 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,43 oldu.

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TÜİK eylülde aylık yüzde 4,75 artışla yıllık enflasyonu 61,53 olarak açıklamıştı.

Ekimdeyse enflasyon, aylık yüzde yüzde 3,43 artışla yıllık yüzde 61,36 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 126,18 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon eylülde aylık yüzde 5,09 artarken 10 aylık artış oranı yüzde 105,48 oldu.

Merkez Bankası, üç ay önce açıklanan enflasyon raporuyla yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti. Bu oran, dün açıklanan yılın dördüncü enflasyon raporuyla da yüzde 65’e yükseltilmişti.