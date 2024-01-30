TÜİK’e göre ekonomiye güven yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekonomik güven endeksi ocakta 99,4’e çıktı.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında puanlanıyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Ekonomik güven endeksi aralıkta 96,4 iken, ocakta yüzde 3,1 yükselerek 99,4’e çıktı.
Bir önceki aya göre ocakta tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında yükselişle 80,4, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalışla 102,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 oranında artışla 116,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalışla 115,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artışla 90,9 olarak ölçüldü.