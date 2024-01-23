TÜİK: Yerli turistin geceleme sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, turizm açısından yüksek sezon olarak bilinen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi turistin geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 geriledi.

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TÜİK, Temmuz-Eylül 2023 dönemine ilişkin ‘hane halkı yurt içi turizm’ verilerini açıkladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde seyahate çıkan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı artış gösterirken, geceleme sayısındaki gerileme dikkat çekti.

Verilere göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde 19 milyon 467 bin kişi yurt içinde seyahata çıkarken, seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 yükselişle 23 milyon 780 bin olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde geceleme sayısındaysa yüzde 1,9’luk gerileme görüldü.

Seyahat başına ortalama 4 bin 794 lira harcandı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin lirayı buldu. Seyahat başına ortalama harcama ise 4 bin 794 lira oldu.

Bu harcamaların 102 milyar 242 milyon 978 bin lirayla yüzde 89,7’sini kişisel harcamalar, 11 milyar 753 milyon 665 bin lirayla yüzde 10,3’ünü paket tur harcamaları oluşturdu.

Arkadaş veya akraba evinde kaldılar

2023’ün üçüncü çeyreğinde otel ve pansiyonun payının yine sınırlı kaldığı görüldü.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 137 milyon 377 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 41 milyon 562 bin gecelemeyle kendi evi yer alırken, otel 20 milyon 631 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.