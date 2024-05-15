Diken

Yaramazlara biraz batar!

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ücretli çalışan sayısının martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre Mart 2023’te 14 milyon 839 bin 534 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl martta yüzde 2,6 artarak 15 milyon 225 bin 128 kişiye yükseldi.


Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 0,1 düştü.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe 0,1 gerilerken, ticaret-hizmet sektöründe 0,1 yükseldi.

9 Soruda: İş Kanunu’nda ücret

Esfender Korkmaz: Asgari ücret masasındaki devlet aynı zamanda işverendir

Ekonomistler: Türkiye, asgari ücretliler ülkesi oldu

CHP’li vekil ‘güvencesiz çalışma’ya dikkat çekti: Türkiye’de 49 bin 583 kapıcı var

SON HABERLER

Fitch: Türkiye’nin finansman riskleri azalıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk borçlanma araçları piyasasının yatırımcıların risk iştahının iyileşmesiyle canlandığını ve sukuk, yani kira sertifikası ihraçlarının arttığını açıkladı.