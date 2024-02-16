TÜİK: Türkiye’de mutluluk oranı yükseldi; en önemli sorun hayat pahalılığı

TÜİK’in yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022’de yüzde 49,7 iken 2023’te 3 puan artarak yüzde 52,7 oldu. Ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı olarak belirtildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022’de yüzde 49,7 iken 2023’te 3 puan artarak yüzde 52,7’ye yükseldi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranıysa 2022’ye göre 2,2 puan azalarak yüzde 15,9’dan yüzde 13,7’ye geriledi.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022’de yüzde 46,5 iken geçen yıl yüzde 50,3’e çıktı. Kadınlardaysa bu oranın söz konusu dönemde yüzde 52,7’den yüzde 55,1 yükseldiği belirlendi.

Evliler daha mutlu

Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 56,4 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,8 oldu.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 53,2’sinin, evli kadınlarınsa yüzde 59,5’inin mutlu olduğu hesaplandı.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı 2022’de yüzde 47,9 iken 2023’te 6,1 puan artarak yüzde 54 oldu. Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerdeyse azaldığı gözlendi. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak 2023’te yüzde 49,7 oldu. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerdeyse oran 2022’de yüzde 57,7 iken geçen yıl 1,7 puan azalışla yüzde 56’ya düştü.

Mutluluk kaynağı aileleri

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl 69,9 oldu. Bunu yüzde 15’le çocuklar, yüzde 5,4’le kendisi, yüzde 3,8’le eşi, yüzde 2,9’la annesi/babası ve yüzde 1,8’le torunları takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2023’te yüzde 69,5’le ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,2’yle sevgi, yüzde 9,2’yle başarı, yüzde 5,3’le para ve yüzde 2,6’yla iş izledi.

Yaşam memnuniyeti vasat

Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2023’te yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranının yüzde 67,2 olduğu hesaplanırken kadınlarda bu oranın yüzde 67,1 olduğu görüldü.

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile ‘hiç memnun olmayanlar için sıfır’, ‘çok memnun olanlar için 10’ arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022’de 5,5 olurken 2023’te 0,2 puanlık artışla 5,7’ye çıktı. Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyinin geçen yıl 5,6, kadınlardaysa 5,8 olduğu belirlendi.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2023’te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,6’yla ilk sırada yer alırken bunu yüzde 68,2’le ulaştırma, yüzde 65,4’le sağlık, yüzde 61,’le Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58,6’yla adli hizmetler ve yüzde 57,7’yle eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

En önemli sorun pahalılık

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğindeyse geçen yıl hayat pahalılığının yüzde 33,8’le ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 16,5’le eğitim, yüzde 13,4’le yoksulluk izledi.