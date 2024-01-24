TÜİK ‘hissedilen enflasyon’ ile ‘asıl enflasyon’ arasındaki uçurumu doğal buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘hissedilen enflasyon’ üzerinden yıllık enflasyon verilerinin eleştirilmesini ‘art niyetli’ buldu.

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TÜİK’in yüzde 64,7 olarak açıkladığı 2023 tüketici enflasyonunun vatandaşlarca yüzde 129,4 olarak ‘hissedildiğini’ hesapladığı bildirilmişti.

Bu hesap ENAG’ın yüzde 127,21 olarak açıkladığı enflasyon oranına çok yakın olduğu için dikkat çekmişti. ENAG da bu veri üzerinden TÜİK’i eleştirmiş ve ekonomi literatüründe ‘sunulan enflasyon’ ve ‘hissedilen enflasyon’ diye bir ayrımın olmadığını hatırlatmıştı.

Bunun üzerine TÜİK’ten açıklama geldi. Kurumdan paylaşılan yazılı açıklamada ‘algılanan enflasyon’ ile ‘asıl enflasyon’ farklılaşmasına ilişkin haberlerin ‘çarpıtıldığı’ ileri sürüldü.

‘Hissedilen enflasyon’ olarak açıklanan verinin TÜİK tarafından düzenlenen ‘tüketici eğilim anketi’ kapsamında vatandaşlara yöneltilen, “Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz” sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabildiği belirtildi.

Manipülasyon suçlaması

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır. Tüketicinin enflasyon tahminiyle TÜFE’nin farklılaşması son derece doğaldır. Algılanan enflasyon ile TÜFE arasındaki oransal fark Avrupa Birliği ülkelerinde 5 ila 6 kata kadar çıkarken, ülkemizde bu farklılaşma çok daha düşüktür. 2023 yıl sonunda TÜFE yıllık değişim oranı yüzde 64,77’ken tüketicilerin tahmini yüzde 96’dır.”