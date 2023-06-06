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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK, haziran enflasyonunu gecikmeli açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da açıklanması planlanan haziran enflasyon oranlarının, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz’da açıklanacağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

TÜİK’in açıklamasında, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada şunlar dendi: “Ulusal veri yayımlama takvimine göre 3 Temmuz’da yayımlanacağı duyurulan ‘Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenlerinin’ Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK’e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10:00’da yayımlanacaktır.”

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