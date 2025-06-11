Tuğrul Türkeş'ten 'kurucu önder' açıklaması: Uyarımı yaptım

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, babası Alparslan Türkeş’in mezarı başında PKK lideri Abdullah Öcalan için ‘kurucu önder’ ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepkisiyle ilgili konuştu: “Bir yanlış yapıldığını gözlemledim, uyarımı yaptım.”

Tuğrul Türkeş. Fotoğraf: AA

Bahçeli, Kurban Bayramı’nın ilk günü (6 Mayıs) partisinin kurucu lideri Türkeş’in mezarını ziyaret etmiş, ardından gazetecilere açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan için ‘kurucu önder’ ifadesini kullanmıştı.

Tuğrul Türkeş’se buna X’ten şöyle tepki göstermişti:

“Devlet (Bahçeli) hocamızın iyi niyetle babamın kabri başında telaffuz ettiği ‘kurucu önder Abdullah Öcalan’ ifadesini bahse konu kişinin (Abdullah Öcalan) Türk yargısı tarafından kesinleşmiş ‘terörist’ geçmişini ibra etmeye yönelik algılar yaratacağı noktasında, bu ifadenin her yerde telaffuz edilebileceğini ancak tek bir yerde asla ağza alınmaması gerektiğini (babamın kabri başı) vicdani ve tarihe karşı sorumluluğum neticesinde açıkça beyan etme zarureti hasıl olmuştur.”

Türkeş tepkisiyle ilgili Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya konuştu.

Alçı‘nın aktardığına göre Türkeş şunları söyledi:

“Nagehan hanım bizde üniversite mezunu olanlar dahil genel eğitim seviyesi ortaokul ya da hatta orta terk düzeyinde olduğu için en temel şeyler anlaşılmıyor. Söylediğim net burada bir yanlış yapıldığını gözlemledim, uyarımı yaptım.

Ancak şunu da teslim etmem gerekir ki sayın Bahçeli 28 senedir, Türkeş vefat ettiğinden bayramda sabahtan mezarı başına gider dua eder. Bu adetini hiç terk etmedi. Bunu takdir etmeyelim mi? Millet anasına babasına gitmiyor!

Hakkını teslim edeyim, ağır bir ameliyat geçirdi, sağlığı yerine gelir gelmez yine kalktı gitti. Ne söylediyse söyledi ama bu notu da düşmeye hakkım var. Kaldı ki sarf ettiği sözü yanlış bulduğumu belirttim ama kabalık etmedim. İlla hakaret mi edeyim?

Babamın mezarı başına sabah 9:30’da gitmesini takdir ediyorum, etmeyeyim mi? Maalesef hakaret etmeye, çirkin ifadeler kullanmaya alıştı herkes. Muhalefet de öyle. Bu mantıkla dış politika, ekonomideki sorunlar düzelir mi?”