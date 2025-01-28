Tuğrul Akşar: Spor Kulüpleri Yasası'na göre denetim

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22/4/2022’de yürürlüğe giren 7405 sayılı, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüp iç denetimi konusunda çeşitli yönlendirmeler ve düzenlemeler yapmaktadır.

Bu bağlamda ilgili yasanın 33/3 maddesi gereğince denetim kurulları ‘’Her mali yılda en az dört defa denetim yapılarak tespit edilen hususlarda gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yönetim kuruluna bildirim yapılır.

Yönetim kurulu tespit edilen hususların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca her mali genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetim raporunu, genel kurulun onayına sunar’’ hükmü bulunmaktadır. Bu yasa maddesi gereğince iç denetim komitesi öz olarak aşağıdaki konularda faaliyetini devam ettirmek ve etkinliğini sağlamak zorundadır.

İlgili yasa ve madde gereğince kulüpler, iç denetim işlevini yerine getirecek bir denetim komitesi kurmak ve kulübün finansal durumu ve faaliyetlerini düzenli olarak gözden geçirmekle yükümlüdürler.

Kulüp denetim organları kapsamında İç Denetim Kurulu kulüplerin finansal işlemlerinin ve yönetim süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak zorundadır. Bunu yaparken de denetim komitesi olarak, denetim sonuçlarını kulüp yönetimine ve genel kurula rapor etmek ve kulübün finansal ve operasyonel riskleri belirleyip bunlara karşı önlem almak zorundadır.

Süper Lig kulüplerinde iç denetim çalışmaları genellik arz etmekle birlikte, her kulüpte bu kurulların varlığı ve etkinliği farklılık göstermektedir.

Kulüplerin mali durumu ve yönetim anlayışı, iç denetim uygulamalarını etkileyen önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Tuğrul Akşar’ın yazısı