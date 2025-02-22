Tuğrul Akşar: Premier Lig kulüpleri transfer harcamalarında açık ara lider

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Transferde para harcama üstünlüğü 1 milyar 450 milyon dolar ve yüzde 57,4’lük payla beş büyük ligde (İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya). Transfere ağırlığını koyan 622 milyon dolar harcamayla İngiltere Premier Ligi. Global toplam transfer harcamalarının yüzde 42,8’ini Premier Lig tek başına gerçekleştirdi. Ara transferde Türkiye 70 oyuncu ve 73,6 milyon dolar harcamayla sekizinci sırada. Ülkemiz oyuncu başına yaptığı 1,1 milyon dolarlık harcamayla altıncı basamakta.

Satışta Fransa Ligi 278 milyon dolarlık transfer geliriyle başı çekti. Onu İtalya Serie A (171 milyon dolar), İngiltere Premier Lig (154 milyon dolar), Almanya Bundesliga (141 milyon dolar) takip ediyor. Tüm bunlar hesaba katıldığında beş büyük lig arasında hem Fransa (75 milyon dolar) hem de İspanya La Liga (26 milyon Dolar) harcamayla kış transfer dönemini pozitif bakiyeyle kapattı.

Beş büyük ligin dışında Portekiz net satıcı statüsünü sağlamlaştırarak 194 milyon dolar transfer piyasası geliri ve 140 milyon dolar pozitif net bakiye elde etti. Hollanda Eredivisie yaklaşık 103 milyon dolarlık satışla 79 milyon dolarlık pozitif bakiyeyle onu takip etti.

FIFA’nın global transfer raporları transferin hem gelir hem de gider yanında merkez liglerin mali hâkimiyetini ortaya koyuyor. Özellikle Premier Lig kulüpleri transfer harcamalarında açık ara lider durumda. UEFA’nın üst düzey liglerindeki transfer piyasası harcamaları son yedi sezonda bir kış transfer dönemi için rekor seviyeye ulaştı. Lig perspektifinden bakıldığında, yapılan transfer harcamalarıyla Premier Lig’in transferlerdeki finansal hâkimiyeti teyit edildi.

Kulüp düzeyinde Manchester City ve Paris Saint Germain gibi Avrupa futbol devlerinin ötesinde, Avrupa’daki yükselen kulüpler bu kez transfer piyasasında kilit rol oynadı. Bu konuda Rennes ve Como öne çıktı.

Tuğrul Akşar’ın yazısı