Tuğçe Madayanti Şen: Testere felsefesi

“Testere” (Saw) evreni ile ilgili her şey, Avusturalyalı yönetmen, yazar James Wan’ın en yakın arkadaşı Leigh Whannell ile kısa bir korku tanıtım senaryosu yazmasıyla başladı. James Wan’ın 2004’te çekilen ilk uzun metrajlı filmi olan “Testere” Lion Gate Films yapım şirketi tarafından sadece 1,2 milyon dolarlık küçük bütçeyle çekildi ve film küresel çapta öylesine büyük ticari bir başarı elde etti ki, yaklaşık 103,9 milyon dolardan fazla kazanç sağlandı. “Çığlık” (Scream) filminden bu yana en kârlı korku filmlerinden biri haline geldi.

Herkesin hayali olan bu büyük başarının altında yatan en büyük sebep bu korku filminin seyircisine sunduğu felsefi ideolojiydi. Bilmeyenler için yazalım, filmin konusu kurbanlarını ölümcül tuzaklı pozisyonlarda konumlandırarak onların yaşama isteklerini, fiziksel acı üzerinden test eden gizemli bir Jigsaw katili hakkında. Ana teması ise hayatta kalmak olan bu filmin felsefesi tamamen Jigsaw’un motivasyonuna dayanıyor. Onun işkence dolu oyunları, kurbanlarının günahlarından tövbe etmeleri ve görünüşte daha iyi insanlara dönüşmeleri için fırsatlardır. Ve bu felsefe ve ana tema Testere’yi tüm zamanların en devrim yaratan korku filmlerinden biri olarak ilan etmiştir.

Tuğçe Madayanti Şen’in yazısı