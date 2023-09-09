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Yaramazlara biraz batar!

Tuğçe Madayanti Şen: Sonbaharda gelecek filmler

Film izlemeyi de, hakkında yazmayı da özledim. Bu yaz molası bu kez biraz uzun sürdü ama iyi geldi. Hollywood yazarlarının ve oyuncularının haklı grevleri bazı gösterimlerin tarihlerinin değişmesine neden olsa da yılın son bölümüne doğru ilerlerken bizleri iddialı yapımlarla dolu sinema vizyon takvimi bekliyor.

Bu hafta birbirinden değerli ve heyecan verici bazı filmleri derlemek istedim ki gözümüz gönlümüz açılsın ilk yazıyla.


EYLÜL VİZYONU

Eylül vizyonu zayıf geçiyor, hakkında hâlâ heyecanınız kaldıysa bu ay sonuna doğru Jigsaw geri dönüyor. Serinin onuncu filmi olan Testere X (Saw X) yeni bir dizi ölümcül tuzaklarıyla bir kez daha Cadılar Bayramı sezonu öncesinde korku severleri kendine çekecek. Bu filmden umutluyum çünkü “Testere VI” (2009) ve “Testere: Son Bölüm”ün (2010) yönetmeni Kevin Greutert yönetmiş. Bu ayın hakkında konuşabileceğimiz bir diğer filmi “Rouge One”ın yönetmeni Gareth Edwards’ın yönettiği bilimkurgu “The Creator”. Giderek daha çok gündemimize oturan bir konusu olan filmde, insanlar ve yapay zeka arasındaki savaşın hüküm sürdüğü kıyamet sonrası bir evren izleyeceğiz. Bu konunun hatta öngörünün filmlerini bizler izleyeduralım gelecek jenerasyonlar bu çatışmayı gerçekten yaşayacak gibi duruyor, ne dersiniz? Son yıllarda en sevdiğim oyuncular arasında yer alan John David Washington’ı bu filmin başrolünde izlemek için de ayrıca sabırsızlanıyorum

Tuğçe Madayanti Şen’in yazısı

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