Tuğçe Madayanti Şen: Sevgililer Günü yalnızca çiftler arasında kutlanan bir gün olmaktan çıkıyor

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Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü, uzun yıllardır romantik ilişkilerin ve çift olmanın yüceltildiği bir gün olarak hayatımızda yer alıyor. Ancak zaman değiştikçe, bu özel güne yüklenen anlamlar da dönüşüyor. Toplumsal dinamikler, bireysel tercihler ve ilişki anlayışındaki evrim, geleneksel romantizm anlayışını sarsarken, Sevgililer Günü de yalnızca çiftler arasında kutlanan bir gün olmaktan çıkıyor. Artık bu gün, arkadaşlığı, kolektif bağları ve en önemlisi bireyin kendisiyle olan ilişkisini kutladığı bir fırsata dönüşüyor.

Hollywood da bu toplumsal dönüşümü görmezden gelmiyor. Özellikle son yıllardaki romantik yapımlarda, orta yaş üstü kadınların bağımsız yaşamları, ilişkileri ve tercihlerine daha fazla yer veriliyor. Geleneksel ilişki normlarının değişmesi, kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması, kariyerlerini önceliklendirmeleri ve evlilik kurumunu sorgulamaları, aşk ve ilişkiler dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Tuğçe Madayanti Şen’in yazısı