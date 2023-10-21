Tuğçe Madayanti Şen: Sen dünyasın ve dünya da sensin

Turkana Gölü batısındaki Nataruk’taki kazılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişinin 10 bin yıllık kalıntıları, bu katliamın doğal kaynakları ele geçirmek için yapılmış olabileceği öngörüsünden, MÖ 1274 yılında genişleme politikası ile Mısır’ın, Hitit toprakları içerisinde büyük ticaret yolları üzerindeki şehirleri ele geçirmek istemesine kadar binlerce savaş, katliam, iç savaş, terör ile dolu bir gezegenin üzerinde yaşamaya devam ediyoruz.

Dört bin beş yüz yılda gerçekleşen 8 bin 49 savaş var. Şahitliğimizle yaşanan savaş tarihine baktığımda 90’lardan beri ise iç savaşları saymazsak Körfez Savaşı, Bosna Savaşı, Çeçen Savaşları, Kongo Savaşı gibi her şey gözümüzün önünde yaşandı ve bizler de bunları canlı yayınlarda izledik. Ve bugün bu yazıya oturduğumda sesi kapalı açık olan TV ekranımdaki KJ’de “İsrail Devlet Televizyonu: Ordu hazırlıkları tamamladı” yazıyor. Büyük ihtimalle de sizler bu yazıyı okurken korkulan vahşet bir kez daha bizlerin zoraki şahitliğinde gerçekleşecek. Ve benim gibi milyarlarca insan da küresel yeni sosyal hareketler bağlamında savaş karşıtlığı pozisyonunda içi acıyarak gözünü kan bürümüş sömürgeci, yobaz, ırkçı, milliyetçi eli kanlı canavarların bir kez daha tepişmesini izleyecek.

Tuğçe Madayanti Şen’in yazısı