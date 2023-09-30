Tuğçe Madayanti Şen: Bu kuru otlar kim?

Nuri Bilge Ceylan’ın film isimleri, filmlerinin özetleri gibi gelir bana. Karakterleri ve hikâyesinin anlamı ile doğrudan bağları vardır. Son filmi “Kuru Otlar Üstüne” hakkında konuşmaya başlamak için ‘Peki, bu kuru otlar kim?’ sorusunu sormak en doğrusu olacaktır.

Buna en kısa cevabım “sıradan insan.” Geleceğin bilinmezliği, kimlik sorunu, aydın insanın toplumla sorunu, toplumun aydın insanla sorunu, hasta insan, toplumdan dışlanan insan, ekonomik sıkıntıdaki insan, sıradan ve yalnız insanlar, yönetmenin filmlerinde adeta edebiyat ayrıntıcılığı ile incelenir. Kıskançlık, nefret, vicdan, merhamet unsurları çerçevesinde tutunamayan insanlardır bunlar. Ceylan’ın sinemasında öne çıkardığı bu tutunamayan tipler aslında bir yandan da ötekileştirme, yabancılaşma unsurlarına da bağlanırlar. En nihayetinde ise ortaya çıkan; bireyin toplumla yaşadığı çatışmanın kaynağı olarak tutunamayan tiplerin gösterge olarak kullanılmasıdır.

Tuğçe Madayanti Şen’in yazısı