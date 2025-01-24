Tuba Kalçık: Celal Şengör bana göre tipik bir Türk aydını

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Celal Şengör’ün katıldığı bir programdaki “Neşet Ertaş’ı tanımıyorum” açıklaması çok konuşuldu. Sosyal medyada şaşıran da oldu bu duruma eleştiren de…

Ben hiç şaşırmadım açıkçası. Neden mi? Şengör bana göre tipik bir Türk Aydını çünkü.

Yüzünü sürekli Batı’ya dönen, aşırı hayranlık besleyen bir profile sahip. Batı’nın değerleriyle, kültürüyle o kadar çok haşır neşir ki, kendi topraklarının değerlerini, kültürünü göremez hale gelmiş. Bizim Türk aydınının temel sorunu da bu.

Şimdi klişe gibi gelecek size ama ‘halktan kopuk şekilde sırça köşkte yaşamak’ sözü tam da Şengör ve benzeri aydınları tanımlıyor… Neşet Ertaş gibi ülkemizin kültürel açıdan çok kıymetli bir ismini tanımaması başka türlü açıklanamaz. Şengör tipi Türk aydını halktan bu kadar uzak yaşayarak toplumsal sorunların çözümünde öncü rolü üstlenemeyeceğini de bir kez daha göstermiş oldu.

Tuba Kalçık’ın yazısı