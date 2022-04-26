TTB: Gezi bu ülkenin aydınlık geleceği için umuttur

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gezi davasında verilen kararları “Gezi, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük talebindeki kararlılığın tarihsel kanıtı, aydınlık geleceği için umuttur” sözleriyle eleştirdi.

Kavala, 1638 gündür hapiste (Fotoğraf: osmankavala.org)

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; yedi sanığa 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

TTB’nin açıklamasında, 2013 yılında İstanbul’un son yeşil alanlarından birisinin daha betonlaştırılmasına karşı başlatılan tepkiye milyonların eşitlik, özgürlük ve demokrasi talebiyle birleştiği belirtildi.

Demokrasi, adalet, özgürlük talebinin Gezi’de milyonları buluşturduğu vurgulanarak açıklamada, şöyle dendi: “Başlangıcında 128 meslek odası, sendika, dernek, siyasi parti ve inisiyatiften oluşan ve sayısı her geçen gün artan Taksim Dayanışması’nın ‘sağlıklı kentleşme ve yaşanılır kent’ talebi, ülkenin milyonlarca yurttaşının daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebiyle birleşmiştir. Ardından hem 2014 yılında hem de 2019 yılında açılan davalarda tüm yargılananlar beraat etmesine rağmen oluşturulan kurgu iddianamelerle yeni bir dava yaratılmış ve dün bir kere daha hukuksuz bir karar ülkemizin tarihine geçmiştir.

Gezi, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük talebindeki kararlılığın tarihsel kanıtı, aydınlık geleceği için umuttur. Hiçbir yargılamanın ya da mahkeme kararının bu tarihsel gerçekliği değiştirme şansı yoktur. Taksim Dayanışması suç örgütü değil; doğasına ve kentine sahip çıkarak onurlu bir yaşam kurmaya çalışanların özgürlük mücadelesinin dayanışma örgütüdür!”