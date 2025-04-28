Trump'tan Putin'e: Ateş etmeyi bırakmasını ve hayatına dönmesini istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle ‘hayal kırıklığına uğradığını’ söyledi.

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Trump, hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle Papa Franciscus’un cenazesinde görüşmüştü.

Söz konusu görüşmenin ‘iyi’ geçtiğini belirten Trump, Rusya’nın bombardımana devam etmesi hakkındaysa şöyle dedi:

“Rusya’nın füzeler fırlatmasından çok hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım.”

Kendisine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den ne beklediği sorulan Trump şu yanıtı verdi:

“Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum.”

Bir gazetecinin “Putin’e güveniyor musunuz?” sorusuna, ABD başkanı şu karşılığı verdi:

“Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim.”

Vatikan’daki görüşmede Zelenski’yi ‘daha sakin’ bulan Trump, “Bence durumu anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor. (Daha önce) bir anlaşma yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum” dedi.

İran ile nükleer bir anlaşma yapabileceği konusunda ‘iyimserliğini’ yineleyen Trump, şu açıklamayı yaptı:

“İran’la, bence çok iyi gidiyoruz. Orada bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Her yere bomba atmaya başlamadan bir şeyimiz olacak.”