Trump’tan göçmen çıkışı: Akıl hastanelerini ülkemize boşaltıyorlar

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, akıl hastanelerinin serbest bıraktığı kişilerin ABD’nin yolunu tuttuğunu öne sürdü: “Akıl hastanelerini güzel ülkemize boşaltıyorlar.”

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The Philadelphia Inquirer‘ın haberine göre New Jersey eyaletinin Wildwoods sahilinde bugüne kadarki en kalabalık mitinginde konuşan ABD’ye göç veren ülkelerin hapishane ve akıl hastanesi nüfuslarının giderek azaldığını söyledi.

Trump, 1991 yapımı korku filmi ‘Kuzuların Sessizliği’ndeki seri katil karakter Hannibal Lecter için ‘harika bir adam’ dedi.

Trump, filmde Anthony Hopkins’in canlandırdığı Hannibal karakterinin ‘akşam yemeğinde bir arkadaşını ağırladığını ve daha sonra onu öldürüp yamyamlaştırdığını’ hatırlattı.

Eski başkan, enflasyonu düşürüp ülkeyi düze çıkarma sözü verdi.