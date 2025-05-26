Trump'ın özel temsilcisi, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği haberlerini yalandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas’ın ABD’nin ateşkes önerisini kabul ettiğine dair haberleri yalanladı.

Steve Witkoff. Fotoğraf: AA

Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiği haberleri uluslararası medyaya yansımıştı. Anadolu Ajansı (AA) da Filistinli bir kaynağa dayandırarak Hamas’ın ABD’nin ateşkes önerisini kabul ettiği yazmıştı.

AA’nın haberine göre ‘ismini açıklamak istemeyen kaynak’ Hamas’ın Filistin halkının çıkarları için ateşkesi kabul ettiğini söylüyordu.

Witkoff, ‘Hamas’ın, ABD’nin Gazze’de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği’ haberlerinin doğru olmadığını söyledi ve Hamas’tan gördüklerinin hayal kırıklığı yarattığını, ‘tamamen kabul edilemez’ olduğunu belirtti.

İsrail’in geçici bir ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul edeceğini söyleyen Witkoff, “Şu an bu anlaşma masada. Hamas bunu kabul etmelidir” dedi.

Witkoff açıklamasında ayrıca ‘Hamas’a yeni bir öneri sunulmadığını’ belirtti.