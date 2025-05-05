Trump'ın gümrük tarifeleri: Yabancı filmleri de dahil etti

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne yabancı ülkelerden gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamaları için yetki verdi.

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Trump, Truth Social’deki açıklamasında Amerika’daki film endüstrisinin çok hızlı ‘öldüğünü’ belirtti.

Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD’den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğunu söyleyen Trump, “Hollywood ve ABD’deki birçok bölge adeta harap oluyor” dedi.

Bu durumun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirten ABD başkanı Trump, şu açıklamayı yaptı:

“Ticaret Bakanlığı’na ve ABD Ticaret Temsilciliği’ne, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika’da yapılmasını istiyoruz.”