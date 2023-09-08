Trump’ın eski danışmanı ‘Kongre’ye itaatsizlikten’ suçlu bulundu

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro, ‘Kongre’ye itaatsizlikten’ suçlu bulundu.
Eski Cumhuriyetçi başkan Donald Trump 2020’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımamış ve seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti.
6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde Trump, destekçilerine seslendiği mitingde yandaşlarına “Var gücünüzle savaşın” sözleriyle çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine iki binden fazla kişi güvenlik güçlerine saldırarak Kongre binasına girmişti.
Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.
BBC’nin aktardığına göre Trump’ın eski ticaret danışmanı Peter Navarro, Kongre baskınına dair soruşturmalarda Kongre’nin taleplerini yerine getirmediğinden suçlu bulundu. Savcılar, Navarro’nun mahkeme celbini göz ardı ederek ‘yasaların üstünde’ hareket ettiğini söyledi.
Navarro, iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
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