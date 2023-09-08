Trump’ın eski danışmanı ‘Kongre’ye itaatsizlikten’ suçlu bulundu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ziyaretinden ve bir milyar dolarlık yeni askeri ve insanı yardım taahhüdünde bulunmasından sadece bir gün sonra Ukrayna’ya 600 milyon dolarlık yeni yardım paketini açıkladı.