Trump su sınırlamasını kaldırdı: 'Amerikan duşlarını yeniden harika yapacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, su basıncını sınırlayan düzenlemeyi kararnameyle kaldırdı: “Amerika’nın duşlarını yeniden harika yapacağız.”

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Düşük su basıncı kararı eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde alınmıştı. Trump kararı yıllardır eleştiriyordu.

Beyaz Saray piyasadaki duş başlıklarında su basıncını dakikada 9,5 litreyle sınırlayan düzenlemenin kararnameyle kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi su kullanan cihazlardaki kısıtlamalar da iptal edilecek.

Açıklamada “Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika’nın duşlarını yeniden harika yapacağız” dendi.

‘Güzel bir duş almayı seviyorum ama 15 dakika geçirmek saçma’

Trump’sa imza törenindeki konuşmasında “Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum” diyerek düzenleme nedeniyle duşta 15 dakika geçirmek zorunda kaldığını ve bunun ‘saçma’ olduğunu söyledi.