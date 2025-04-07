ABD Başkanı Donald Trump, “Şu anda Ortadoğu’da susturulması gereken pek çok şey oluyor” dedi.

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Florida’dan Washington’a dönen Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump’ın seçilmesinin ardından ikinci kez Washington’a gelecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla yapılacak görüşme hakkında ABD başkanı şöyle dedi:

“Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak.”

“Şu anda Ortadoğu’da susturulması gereken pek çok şey oluyor” diyen Trump, ABD’nin daha önce Ortadoğu ve İran’la hiçbir sorununun olmadığını savundu:

“Sonra 7 Ekim oldu ve bu tamamen İran yüzündendi, çünkü biliyorsunuz ki İran kimseye para vermiyordu, çünkü parası yoktu. Şimdiyse çok parası var. Ne olacağını göreceğiz.”

Ocak 2024’te ikinci başkanlık dönemine başlayan Trump, Netanyahu ile şubatta Beyaz Saray’da bir araya gelmişti.