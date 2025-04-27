Trump: Putin beni oyalıyor

ABD Başkanı Donald Trump, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin sadece beni oyalıyor” dedi.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Dün Papa Francis’in cenaze töreninde Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Aziz Petrus Bazilikası’nda bir araya gelmişti. İkilinin karşılıklı oturup konuştuğu bir fotoğraf basına servis edilmişti.

Trump ve Ukrayna lideri Beyaz Saray’daki gergin atışmanın ardından ilk defa Vatikan’da karşılaştı.

Euronews’ün aktardığına göre Zelenski görüşmeyi tarihi bir an olarak değerlendirdi.

Trump cumartesi Truth Social’daki açıklamasında şunları dedi: “Putin’in son birkaç gündür sivil bölgelere, şehirlere ve kasabalara füze atması için hiçbir neden yoktu. Bu bana belki de savaşı bitirmek istemediğini düşündürüyor, sadece beni oyalıyor ve ‘bankacılık’ ya da ‘ikincil yaptırımlar’ yoluyla farklı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Çok fazla insan ölüyor!”

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Moskova’da Putin’le cuma görüşmüş ve iki tarafın ‘anlaşmaya çok yakın’ olduğunu söylemişti.

Moskova son aylarda Ukrayna’ya saldırılarını arttırdı. Perşembe Ukrayna’nın başkenti Kiev’de en az 12 kişinin ölümüne neden olan bir saldırı düzenlendi.

Şubat 2022’de başlayan savaştan bugüne kadar Rusya, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki Ukrayna topraklarının kontrolünü ele geçirdi.

Trump, birkaç gün önce Ukrayna’nın güneyinde yer alan ve 2014’te Rusya tarafından ele geçirilen Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu da savunmuştu.

Zelenski’yse bunun Ukrayna anayasasına aykırı olduğunu belirterek, Ukrayna’nın hiçbir toprağından vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.