Trump: Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’a bu kez ‘aptal’ diyerek yüklendi.

Jerome Powell (solda), Donald Trump (sağda) Fotoğraf: AA

Fed dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Powell kararın ardından büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceğini, ekonomik büyümeninse yavaşlayabileceğini söylemişti.

Trump, Powell’a kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yüklendi: “…‘Çok geç’ Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum. Petrol ve enerji düştü, neredeyse tüm maliyetler (market ve yumurta) düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD’ye akıyor. ‘Çok geç’in tam zıttı! Keyfini çıkarın.”

Trump, uzun süredir Powell’ı faizleri düşürmede geç kalmakla eleştiriyor.

ABD başkanı dört gün NBC’ye “Bir noktada faiz indirecek. Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor” demişti.

Powell’ın görev süresi 2026 doluyor.

Trump’a NBC yayınında Powell’ı görevden alıp almayacağı da sorulmuş, ABD başkanı “Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa bir süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum” diye yanıt vermişti.