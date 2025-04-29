Trump: Papa olmak isterdim

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa’nın kim olmasını istediğine dair soruya “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu” diye yanıt verdi.

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Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde basına konuştu.

Bir gazetecinin, “Yeni Papa’nın kim olmasını istersiniz?” sorusuna ABD Başkanı şöyle yanıt verdi:

“Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York’ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz.”

Trump, doğrudan isim paylaşmasa da Papa adaylığında ismi geçen ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke’le yakınlığı biliniyor.

Burke, 2016’da ‘Trump’ın Hristiyan değerleri savunacağını ve kürtajla mücadele edeceğini’ söylemişti.

Ayrıca Trump ve Kardinal Burke, kürtaj karşıtlığı, göçmenler, geleneksel aile yapısı ve LGBT hakları gibi konularda da ortak görüşlere sahip.