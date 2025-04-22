Trump Netanyahu'yla her konuda hemfikir

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakereler sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla ‘her konuda hemfikir’ olduklarını söyledi.

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Trump Netanyahu’yla telefon görüşmesine dair Truth Social hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Az önce İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu’yla ticaret ve İran gibi pek çok konuyu görüştüm. Görüşme çok iyi geçti. Her konuda hemfikiriz.”

Trump’la Netanyahu’nun ABD’yle İran arasındaki müzakerelerin sürdüğü bir dönemde görüştü.

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’ın daha geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump, 18 Nisan’da İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine olası bir saldırı planının ‘ertelenmediğini’ ancak şu aşamada aceleye gerek olmadığını söylemişti.

İran’la ABD arasındaki müzakere süreci

İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını birçok kez belirten Trump, geçen ay bu konuda müzakere çağrısında bulunduğu bir mektubu İran’in dini lideri Hamaney’e gönderdi.

İran mektuba Umman üzerinden yanıt verdi.

Taraflar mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan’da dolaylı görüştü.

19 Nisan’daki ikinci görüşme İtalya’nın başkenti Roma’da yine Umman’ın aracılığında yapıldı. İran dışişleri bakanı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.