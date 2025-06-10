Trump Los Angeles valisine hakaret etti: Protestocular tükürürlerse vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles valisine hakaret edip kentte süren göçmenlere destek gösterilerindeki protestocular için “Tükürürlerse vururuz” dedi.

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Los Angeles’ta gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler dördüncü günde de devam ediyor.

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı Los Angeles’ın belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericilerle polisin çatıştığı görülüyor.

Fotoğraflar: AA

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından ‘isyancılar’ diye nitelediği protestocuların Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürme eğiliminde olduğunu öne sürdü. 79 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

“Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir.

Bu, ABD başkanının Los Angeles’ta devam eden Gavin Newscum’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır.”

ABD başkanı paylaşımında California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını ‘scum (pislik)’ kelimesiyle yazdı.

Los Angeles’ta ICE karşıtı protestolar

Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar görülmüştü.

ABD başkanı, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.