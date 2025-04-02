Trump karşılıklı gümrük vergilerini açıkladı: Türkiye de listede

ABD Başkanı Donald Trump ‘kurtuluş günü’ diye işaret ettiği 2 Nisan’da karşılıklı gümrük vergilerini açıkladı.

ABD, Türkiye’den de yüzde 10 gümrük vergisi alacak.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Trump, bazı ülkelerin ABD’den aldığı vergileri bir tabloyla göstererek buna karşılık alınacak gümrük vergilerini açıkladı.

Temel gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Yani bu alınacak en düşük oran.

ABD, Çin’den yüzde 34, Avrupa Birliği’nden yüzde 20 gümrük vergisi alacak.

Ayrıca Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerden alınacak vergilerse yüzde 50’lere yakın düzeyde.

Yarından itibaren uygulanacak ‘karşılıklı’ vergiler şöyle:

Solda verilen yüzdeler ABD’den alınan vergiler, sağdakilerse ABD’nin alacağı vergiler.

Trump ayrıca ABD’de üretilmeyen otomobiller için yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının da yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.