Trump kararlı: Dört ülkeden göçmenlerin özel statülerinin iptali için başvuru

ABD’de Donald Trump yönetimi, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela göçmenlerinin yasal statüsünün iptali için yüksek mahkemeye başvurdu.

Fotoğraf: Beyaz Saray

2022’de hayata geçen program kapsamında ABD’de ‘sponsorları’ olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli kamu yararı sağlaması durumunda iki yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyordu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan özel vize programıyla gelen göçmenlerin yasal statüsünün 24 Nisan’da iptal edileceğini duyurmuştu.

Massachusetts Bölge Mahkemesi Hakimi Indira Talwani kararın ‘zayıf’ ve ‘hatalı’ olduğu iddiasıyla geçici olarak engellemişti.

Trump yönetimi konuyu yüksek mahkemeye taşıdı.

Başvuruyu hükümeti temsilen başsavcı John Sauer yaptı.

Dilekçede her bir bireyin durumu ayrı ayrı değerlendirilmeden statülerinin toplu kaldırılamayacağına hükmeden Massachusetts Bölge Mahkemesi Hakimi Indira Talwani’nin ‘yönetimin en önemli göçmenlik politikalarından birini geçersiz kıldığı’ savunuldu.

İç güvenlik bakanlığının göçmenler konusunda ‘geniş takdir yetkisine‘ sahip olduğunu belirten Sauer, Göç ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Talwani ve diğer federal yargıçların karar yetkisi bulunmadığını öne sürdü.

Konunun yürütme organına bırakılması gerekirken müdahale edildiğini öne süren Sauer, dört ülkeden 500’den fazla göçmenin yasal statüsünün derhal iptal edilmesini talep etti.