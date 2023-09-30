Trump’la ‘seçimlere müdahale’ davasında yargılanan sanıklardan biri suçunu kabul etti

ABD’nin Georgia eyaletindeki ‘seçimlere müdahale’ davasında eski başkan Donald Trump’la birlikte suçlanan Scott Graham Hall kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti.

Fotoğraf: Fulton Bölge Hapishanesi

Hall duruşmada kendisine yöneltilen Coffee bölgesi kırsalında seçim ekipmanlarına yasadışı müdahale, şantaj ve altı komplo suçlamasını kabul etti. Davada Trump’la birlikte suçlanan 18 kişi var. Hall suçunu kabul eden ilk sanık.

Suçlamaları kabul etmesinin ardından savcılarla yaptığı anlaşma kapsamında Hall’ın, beş yıl denetimli serbestlik ve 200 saat kamu hizmeti cezası almasına karar verildi. Hall da sonraki duruşmalarda ifade vermeye devam etmeyi kabul etti.

Hall, 98 sayfalık iddianamede, uzun süredir Trump’ın danışmanlığını yapan David Bossie’nin ortağı olarak tanımlanıyor. Hall ve diğer sanıkların, başkalarının ‘güvenli seçim ekipmanına ve seçmen verilerine yasa dışı bir şekilde erişmesine’ imkan sağlamak için komplo kurduğu belirtiliyor.

İddianameye göre bu veriler arasında oy pusulası görüntüleri, oylama ekipmanı yazılımı ve daha sonra diğer eyaletlerde Trump’ın müttefiklerinin kullanımına sunulan kişisel oy bilgileri yer alıyor.

‘Seçimlere müdahale’ davası

Georgia’nın Atlanta kentinde, ‘eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi’ iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sunduğu deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump’a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos’ta kamuoyuna açıklanmıştı.

41 suçlamanın yer aldığı iddianamede Trump’a 13 suç isnat edilmişti.

Trump’ın yanısıra aralarında eski avukatı Rudy Giuliani ve eski özel kalem müdürü Mark Meadows’un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

İddianame kapsamında 24 Ağustos’ta teslim olan Trump, 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakılmıştı.