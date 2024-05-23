Trump, filmini hiç beğenmedi

Yeni Donald Trump biyografisinin prömiyeri Cannes Film Festivali’nde yapıldı ancak eski başkan ve ekibi hiç mutlu değil.

Fotoğraflar: IMDb

‘Apprentice’ Trump’ın siyasi hırslarına gönderme yapsa da 2016 ve 2020 başkanlık kampanyalarını, dört yıllık başkanlığını veya aynı adlı televizyon şovunu içermiyor.

Yönetmenliğini Ali Abbasi’nin üstlendiği ‘The Apprentice’, Cannes Film Festivali’nde sekiz dakika boyunca ayakta alkışlandı. Abbasi, “Yükselen faşizm dalgasıyla baş etmenin güzel, metaforik bir yolu yok” dedi.

Newsweek’e konuşan kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, Trump ve ekibinin dava açmayı planladığını söyledi. “Bu sahte film yapımcılarının yalanlarına yanıt vermek için dava açacağız. Bu saçmalık, uzun süredir çürütülmüş yalanları sansasyonel hale getiren tam bir kurgu.”

Bir sahnede, Trump’ın bir tartışma sırasında Ivana Trump’a tecavüz ettiği görülüyor. Ivana Trump 1990’daki boşanma davasında, Trump’ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü. Donald Trump 2015’te başkanlığa adaylığını koyduğunda suçlamayı reddetmişti.