Trump: Erdoğan ABD'ye gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye gelececeğini söyledi.

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İletişim Başkanlığı Erdoğan’la Trump’ın telefonda görüştüğünü, cumhurbaşkanının Trump’ı Türkiye’ye davet ettiğini bildirmişti.

Görüşmeyi Truth Social hesabından değerlendiren Trump, Erdoğan’ın davetinden de bahsederek şunları yazdı:

“Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’la Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konu üzerine çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi yaptım.

Cumhurbaşkanı beni ileri bir tarihte Türkiye’ye davet etti ve aynı şekilde kendisi de Washington D.C.’ye gelecek.

Başkan olarak görev yaptığım dört yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkilerim mükemmeldi. Tutuklu Pastör Andrew Brunson’ın talebim üzerine derhal ABD’ye dönmesine yardımcı olması dahil, pek çok konuda beraber çalıştık. Her halükarda, Rusya’yla Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hemen çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

ABD başkanı 13-16 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan Ortadoğu turuna çıkacak.

CNN’in ulusal güvenlik haberleri muhabiri Alex Marquardt Trump’ın turuna dördüncü durak olarak Türkiye’yi de eklemeyi düşündüğünü söylemişti.

Nisanda ABD başkanı, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüşmesinde Erdoğan’dan övgüyle bahsetmişti. Netanyahu’ya da Türkiye’yle sorunlarını İsrail’in ‘makul olması’ şartıyla çözebileceğini söylemişti.