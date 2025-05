Trump dün Papa'ydı bugün de Sith Lordu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın paylaşımında Star Wars (Yıldız Savaşları) filmindeki savaşçı karakterlere benzetildi.

Trump’ı dün de Papa kıyafetiyle paylaşılmıştı.

Beyaz Saray, ülkede gayri resmi kutlanan Yıldız Savaşları Günü’nde Trump’ı filmin evrenine ait bir kahraman gibi sunan yapay zeka destekli bir görsel paylaştı.

78 yaşındaki siyasetçi, zemini Amerikan bayraklarıyla ve ABD’nin sembolü olan iki kel kartal figürüyle süslenen posterde kaslarıyla dikkat çekti.

ABD başkanı, kırmızı ışın kılıcı kullanan bir ‘Sith Lordu’ olarak resmedildi. Star Wars serisinde kırmızı ışın kılıcı taşıyanlar ‘karanlık tarafın hizmetkarları’ diye biliniyor.

Öte yandan posterin altındaki paylaşımdaysa şöyle yazıldı: “Sith krallarını, katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları ve bilinen MS-13 çetesi üyelerini galaksimize geri getirmek için çok sıkı bir şekilde mücadele eden radikal solcu çılgınlar dahil, herkese mutlu 4 Mayıslar. Siz isyancı değilsiniz, siz imparatorluksunuz. 4 Mayıs sizinle olsun (May the 4th be with you)”

Paylaşımda ışın kılıcının kırmızı renkte kullanılması sosyal medyada tartışılırken kimi kullanıcılar tercihin bir hata olduğunu, kimileri Cumhuriyetçi Parti’nin rengi olduğu için seçildiğini, kimileri de bunun bir hiciv olduğunu yazdı.

Beyaz Saray dün de yine yapay zekayla hazırlanan bir görselde Trump’ı ‘Papa’ gibi göstermişti. Trump bu görseli kendi Truth Social hesabından da paylaşmıştı.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5