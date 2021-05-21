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Yaramazlara biraz batar!

Trump, CNN muhabirinin telefon ve e-mail kayıtlarını toplatmış

Eski ABD başkanı Donald Trump yönetiminin, 2017 yılında CNN’nin Pentagon muhabiri Barbara Starr’ın iş ve özel telefonları ile e-mail kayıtlarını toplattığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

CNN televizyonunun haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı’ndan 13 Mayıs’ta Starr’a gönderilen mektupta, savcılığın, 1 Haziran ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Starr’ın şahsi ve iş e-mailleri ile telefonlarının yanı sıra CNN’nin Pentagon Bürosu’nun telefonlarının kayıtlarını topladığı bildirildi.

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CNN muhabiri hakkında ne zaman ve ne gerekçe ile soruşturma açıldığı bilinmezken, Bakanlığın mektubunda, kayıtların geçen yıl bir davada kullanıldığı belirtildi.

Davaya ilişkin detay verilmezken Starr hakkında hali hazırda devam eden bir soruşturma veya suçlama bulunmadığı kaydedildi.

CNN Genel Müdürü Jeff Zucker, şöyle konuştu: “CNN, anayasanın birinci maddesi ile korunan gazetecilerin yazışmalarının, herhangi bir şekilde gizli olarak toplanmasını şiddetle kınıyor. Adalet Bakanlığından derhal izahat vermeleri için toplantı talebinde bulunuyoruz.”

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Trump yönetiminin daha önce Washington Post, New York Times, BuzzFeed ve Politico’nun Rusya soruşturmasını takip eden muhabirlerinin telefon kayıtlarını toplattığı ortaya çıkmıştı.

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