Trump bir başka koltuğa gözünü dikti

Eski ABD başkanı Donald Trump, temsilciler meclisi başkanlığı için kalıcı bir isim belirlenene kadar Cumhuriyetçileri ‘birleştirmek’ amacıyla geçici olarak bu görevi üstlenebileceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Trump, Fox News’e verdiği söyleşide, kongredeki birçok dostu tarafından ‘birleştirici’ olarak görüldüğünü belirtip “Dostlarım, kesin bir isim belirlenene kadar benim bu görevi (Temsilciler Meclisi başkanlığı) üstlenip üslenmeyeceğimi sordular” dedi.

Trump, kendisinin halihazırda 2024 başkanlık seçimleri için yarıştığına işaret ederek, “Bu görevi kısa süreliğine üstlenebilirim. Bunu istediğim için değil onların kesin bir isim belirlemesi için yaparım” diye konuştu.

McCarthy’nin koltuğundan edilmesi

Eski temsilciler meclisi başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim’den görevinden düşürülerek ‘ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı’ olmuştu.

Yeni başkan seçilene kadar görevi Cumhuriyetçi Patrick McHenry devralmıştı.