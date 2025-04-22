Trump, 13-16 Mayıs'ta Ortadoğu turuna çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump 13-16 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Ortadoğu gezisine ilişkin tarihleri teyit etti.

Leavitt, ziyaretin detaylarına girmedi.

Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayısta Suudi Arabistan’a gideceğini söylemişti.

Ayrıca ABD basınında Trump’ın bu ziyaretlere Türkiye’yi de ekleyeceği öne sürülmüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Trump’ın görüşme olasılığıyla ilgili 13 Nisan’da sorulan bir soruya “Kesinleşen bir husus yok. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor” diye yanıt vermişti.