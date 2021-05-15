TRT Haber duyurdu: Thodex’in patronu Türkiye’ye iade ediliyor

Kripto para borsasını sarsan vurguna ilişkin soruşturma kapsamında Arnavutluk’a kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. TRT Haber, iadenin yakalandıktan sonra 48 saat içinde gerçekleşeceğini duyurdu.
TRT Haber, üst düzey emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kırmızı bültenle aranan Özer’in yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamların karşısına çıkacağını belirtti. Ancak Özer, Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak. Pasaportu tahditli olduğundan, kendisine önce yeni pasaport çıkartılacak, ardından da İnterpol’e teslim edilecek. Sonrasında ise 2 gün içinde Türkiye’ye iade edilecek.
Özer, 108 milyon dolarla 20 Nisan’da yurtdışına kaçmıştı. Olayda mağdur sayısı 400 bin kişiye yakın.