TRT 40 günde AKP’ye bin 945, CHP’ye 25 dakika yer verdi

TRT Haber, son 40 günde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’lilere bin 945, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’eyse sadece 25 dakika yer verdi.

Görsel: TRT Haber

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, TRT Haber’dek partilere ayrılan süreleri inceledi.

ANKA’nın haberine göre 40 günlük dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’li yöneticilere aday tanıtım toplantıları dahil değişik programlarla bin 945 dakika canlı yayında yer verildi.

Aynı dönemde CHP lideri Özel’in konuşmalarının sadece 25 dakikalık bölümü TRT haberde canlı yayınlanabildi.

Taşcı ve Keser’in hazırladığı bilgi notuna göre sadece 6 Şubat 2024’te 24 saatlik yayında Erdoğan ve AKP’li yöneticilerin yayın süresi 6 saat 42 dakika. Aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TRT Haber’de 38 dakika 28 saniye yer buldu.

CHP lideri Özel’in aynı gün birçok programı olmasına rağmen hiçbir konuşması canlı yayınlanmadı, konuşma ve etkinlikleri haber bültenlerinde de yer bulamadı.