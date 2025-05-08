Trendyol Süper Lig'de 35'inci hafta yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 35’inci hafta mücadelesi yarın iki maçla başlayacak.
Papara Park’taki Trabzonspor-Galatasaray derbisi 10 Mayıs Cumartesi 19:00’da.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre 35’inci hafta maç programı şöyle…
9 Mayıs Cuma:
- 20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
- 20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
10 Mayıs Cumartesi:
- 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
- 19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
- 16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
- 19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
- 19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
12 Mayıs Pazartesi:
- 20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
Haftayı bay geçen takım: Reeder Samsunspor
Ligde güncel puan tablosu şöyle: