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Yaramazlara biraz batar!

Trendyol Süper Lig'de 35'inci hafta yarın başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 35’inci hafta mücadelesi yarın iki maçla başlayacak.

Fotoğraf: AA

Papara Park’taki Trabzonspor-Galatasaray derbisi 10 Mayıs Cumartesi 19:00’da.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre 35’inci hafta maç programı şöyle…

9 Mayıs Cuma:

  • 20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
  • 20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

  • 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

  • 16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
  • 19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
  • 19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

12 Mayıs Pazartesi:

  • 20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Haftayı bay geçen takım: Reeder Samsunspor

Ligde güncel puan tablosu şöyle:

Tablo: TFF

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