Trendyol Sanat, Dünya Sanat Günü’nü kutlar

Trendyol Sanat 150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eserini Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturuyor.

Dünyanın dört bir yanında 15 Nisan’da kutlanan Dünya Sanat Günü’nde Trendyol’un sanata desteği devam ediyor. Trendyol Sanat, sanatçılara eserlerini Türkiye’nin her köşesine ulaştırma imkanı sunarken, sanatseverlerin de sanat eserlerine zaman ve mekandan bağımsız olarak erişebilmelerini sağlıyor. Bugün 150’den fazla sanatçının 1.000’e yakın eseri Trendyol Sanat aracılığıyla dijital bir alanda sergilenirken, sanatseverler Trendyol Sanat üzerinden yeni ve genç sanatçıları keşfetme ve onların eserlerini inceleme fırsatı buluyor.

Dijital dönüşüm etki alanını genişletmeye devam ederken, bu dönüşümden etkilenen en önemli alanlardan biri de sanat oldu. Bir süredir özellikle sanat üretimi tarafında karşılaştığımız dijital etki, sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getirmek için de önemli bir rol oynadı.

Trendyol, sanatı bu dijital dönüşüm ile bir araya getirmek için önemli bir rol üstlenerek Trendyol Sanat’ı hayata geçirdi. Trendyol Sanat, sanatçılara eserlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturmak için alan açarken, sanatseverlerin de istedikleri yerde ve istedikleri zamanda tek tıkla sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Aynı zamanda her yıl güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan çok sayıda isim bulunuyor. Sanatçılar, farklı sebeplerden ötürü eserlerini sergilemede güçlük yaşayabiliyor, ancak bu “alan bulma” sorununa da dijital platformlar sayesinde çözüm buluyorlar.

Hem Türkiye’den hem yurtdışından ilgi var

Trendyol Sanat, tüm Türkiye’den ve yurt dışından büyük ilgi görüyor. 2022 yılında üç büyük il dışında Denizli, Muğla, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İzmit, Antalya’da yaşayan sanatseverler tarafından Trendyol Sanat’ta yer alan eserler satın alınırken, en çok eser satın alan ilçeler, arasında Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Sarıyer, Çankaya ve Konak öne çıkıyor. Yine 2022 yılında, Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıları ve bu sanatçıların eserlerini Kanada, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri dışında Almanya, Fransa gibi AB üyesi ülkelerden kullanıcılar inceledi. En çok satılan eserler arasında resim kategorisi ön plana çıktı.

Trendyol, Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji işbirliğinde başlattığı Trendyol Sanat’ı, Globart, İyilik için Sanat Derneği ile yaptığı yeni işbirlikleri ile büyütmeye, yeni sanatçılar ve galerilere platformunda alan açmaya devam ediyor. Ayrıca Atölye Etiler de Trendyol Sanat platformunda yer alıyor ve ürünlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Zaman ve mekan sınırları ortadan kalktı

Her yıl güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan çok sayıda isim bulunuyor. Sanatçılar, farklı sebeplerden ötürü eserlerini sergilemede güçlük yaşayabiliyor. Trendyol Sanat, sanatseverlere ulaşmak isteyen genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılar ile Türkiye’nin farklı illerindeki sanatseverler arasında dijital köprü kurdu. Pandemi döneminde sanatçıların sanat üretimine devam etmesine katkıda bulunan Trendyol Sanat, sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkan tanıyor. Trendyol böylece, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılıyor.

Çağdaş Türk sanatçılarının eserleri sanatseverlerle buluşuyor

Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor. Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat, bugüne kadar çağdaş graffiti sanatçısı Leo Lunatic, Türk çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun ardından çağdaş Türk resim sanatçısı İsmail Acar’ın ‘Kaftan‘ adlı eserini ve Ekrem Yalçındağ’ın ‘Infinity‘ adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Trendyol sanat butiğine linkten ulaşabilirsiniz

Trendyol Sanat Metaverse’de

Trendyol Sanat, metaverse dünyasında da yer alıyor. Trendyol Sanat, birinci yaşında, GoArt iş birliği ile platformda sergilediği sanat eserlerini metaverse ile farklı bir boyuta taşıyor. Sanatseverlerle buluşan metaverse alanında Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alıyor. Sanatseverler, 3 günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı buluyor. Kullanıcılar, Trendyol Sanat metaverse deneyimi ile 3 boyutlu olarak eserlerin her detayını yakından inceliyor, sanatçıların avatarlarından sanatçılar ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi öğrenebiliyor. Türkiye’de ilk kez satışa dönen metaverse sanat mağazasını açan Trendyol Sanat, böylece metaverse deneyimi ile sanat eserlerinin satın alınmasını da ilk defa mümkün hale getirdi.

Aralık ayında hayata geçen Trenyol Sanat metaverse mağazası, aradan geçen yaklaşık 5 aylık süreçte 2 bin 648 kez ziyaret edildi. Mağaza toplamda 104 saatin üstünde ziyaret süresine ulaştı.

Trendyol Sanat Metaverse deneyimini yaşayabilmesi için öncelikle cep telefonlarına App Store veya Play Store uygulama mağazaları üzerinden ‘GoArt‘ uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Hesap oluşturma işlemini tamamladıktan sonra avatarları ile ya da anonim olarak Trendyol Sanat Metaverse alanına giriş yaparak bu alanda dilediklerince gezip, eserleri inceleyebiliyorlar. Beğenilen eserin önüne gelindiğinde, eser hakkında sanatçının avatarından bilgi alınabilirken, beğenilen eserler için satın al butonuna tıklayarak eseri almak için Trendyol uygulamasına geçiş yapılabiliyor.

Ekrem Yalçındağ imzalı 100 eser sanatseverlerle buluştu

Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinden Ekrem Yalçındağ’ın ‘Infinity‘ adlı limitli edisyon serisi Trendyol Sanat aracılığıyla sanatseverlerle buluştu. yapıtlarında geometrik ve floral motifleri el işçiliğine bir övgü niteliğinde kullanan Ekrem Yalçındağ’ın 100 adet limitli edisyon ‘Infinity’ eseri imzalı olarak sanatseverlerle buluştu.

Ardan Özmenoğlu’nun ‘Mimoza’ adlı limitli edisyon heykelleri 3 saatte tükendi

Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu’nun sadece 50 adet ürettiği ‘Mimoza’ isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden satışa çıkarılması ile yalnızca 3 saat içinde tükendi. Trendyol Sanat’la sanatın ve sanat eserlerinin daha ulaşılabilir kılındığını ve bu yüzden iş birliğinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Ardan Özmenoğlu’nun, 10,5 x 9 x 9 cm boyutlarındaki eseri sanatçı imzalı olarak sanatseverlere teslim edildi.

Leo Lunatic’in ‘Kızgın Panda’sı Trendyol Sanat ile evlere taşındı

The Guardian gazetesinin en iyi 15 sokak sanatçısı sıralamasında yer alan Leo Lunatic, “Dünyanın en sessiz ve uysal hayvanı olan pandanın, doğanın yok oluşuna kızgınlığını resmediyorum” diye tanımladığı kızgın pandasını sadece Trendyol’a özel olarak üretti. Sanatseverler, Kızgın Panda’nın Leo Lunatic imzalı açık edisyonlarına sadece 8- 9 Ocak tarihleri arasında Trendyol’dan ulaşabildi. Lunatic’in ‘Kızgın Panda‘sı 50×50 boyutlarında fine art baskı ile sertifikalı olarak sanatseverlere gönderildi.

Ressam İsmail Acar imzalı 300 adet limitli edisyon ‘Kaftan’ Trendyol’da satışta

Trendyol Sanat ve İyilik için Sanat Derneği iş birliğiyle Çağdaş Türk Resim Sanatçısı İsmail Acar, serigrafi tekniğiyle “Kaftan” adlı eseri 300 adet limitli olarak Trendyol için üretti.

Gerçekçi resimleri, kâğıt oyma ve heykel çalışmaları ile Türk realizm akımının öncülerinden biri olan ressam İsmail Acar tarafından üretilen 100×70 cm boyutlarındaki ‘Kaftan’ isimli eser, sanatseverlere sanatçı imzalı ve sertifikalı olarak teslim ediliyor.

Sanat dünyası Zai Yaşam’da Trendyol Sanat eserleriyle buluştu

Trendyol Sanat, geçtiğimiz yaz Bodrum’da sanat, edebiyat ve gastronomiyi iç içe geçiren Zai Yaşam’daki köşesi ve dijital ekranı ile sanatseverlerin yüzünü güldürdü. QR kodlarla eserlere yönlendirme imkanı sunan Trendyol Sanat, İsmail Acar’ın eserini de Zai’de sanatseverlerle buluşturdu. Türkiye’nin dört bir yanındaki sanat tutkunlarını düşünen Trendyol Sanat, Zai Bodrum’da bulunan eserleri platformda sanatseverlerle buluşturuyor.