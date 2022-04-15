Trafik sigortasında zamlar otomatiğe bağlandı

En son şubatta zamlanan zorunlu trafik sigortası mayıstan itibaren her ay yüzde 2,25 otomatik zamlanacak.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) yayımladığı yeni bir genelgeyle sigorta şirket­lerine mayıs başından itibaren trafik sigorta prim­lerini her ay yüzde 2,25 artırma yetkisi verdi.

SEDDK, 2022 için aylık prim artış oranını yüzde 1,25 belirlemiş ama enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle primlere yüzde 20 zam yapıp aylık zammı da yüzde 1,5’e yükseltmişti.

Son bir yılda yüzde 125 artan zorunlu trafik poliçesi önümüzdeki sene yüzde 51 daha zamlanmış olacak.

Sigorta Acentala­rı İşveren Sendikası (SAİS) Başkanı Yalçın Metin, akaryakıt zamları ve hayat pahalılığı yüzünden arabasına binemeyen vatandaşın trafik sigortası da yaptıramadığını, sıkıntıların giderilmemesi ha­linde trafikteki sigortasız araç sayısının 10 milyona ulaşabile­ceğini söylemişti. Yeni zamlarla birlikte trafik sigortası daha da pahalanacağı için trafikteki sigortasız araç riskinin daha da artmasından endişe ediliyor.