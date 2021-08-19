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Yaramazlara biraz batar!

Toyota eylülde üretimini yüzde 40’tan fazla azaltacak

Japon otomobil üreticisi Toyota’nın kritik yarı iletken sıkıntısı nedeniyle eylül ayında küresel üretimi önceki planına göre yüzde 40’tan fazla azaltacağı bildirildi.

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Nikkei gazetesindeki habere göre Toyota, eylülde 900 binin biraz altında belirlediği araç üretim hedefini yaklaşık 500 bine düşürdü.


Toyota, bu ay gelişmekte olan ekonomilerdeki yeni Covid-19 vakaları, yarı iletken sıkıntısı ve yükselen malzeme fiyatları nedeniyle öngörülemeyen bir ortamla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Buna rağmen, Toyota mart ayında sona erecek 12 aylık dönemde dünya genelinde 8,7 milyon otomobil satma tahminini sürdürdü.

Toyota, 2011 Fukuşima depreminin ardından yenilenen iş sürekliliği planı sayesinde daha büyük çip stoku bulundurarak salgın hastalık boyunca rakiplerinden daha iyi performans sergilemişti. Ancak Asya’daki Covid-19 vakalarında yeniden artış, yarı iletken arzının talebe yetişememesinden kaynaklanan tedarik sıkıntılarını artırdı.

Satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota’nın hisseleri haberin etkisiyle Aralık 2018’den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti ve Nikkei endeksini yedi ayın en düşük seviyesine çekti.

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