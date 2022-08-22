Total ve ENI, Kıbrıs açıklarında büyük bir doğalgaz kaynağı keşfetti￼

Enerji şirketleri Fransız Total Energies ve İtalyan ENI, Kıbrıs’ın güneybatısında yer alan 6’ncı keşif bloğunda bulunan Cronos-1 sahasında önemli miktarda doğalgaz keşfetti.

Harita: DW Türkçe

Total Energies, Cronos-1 sahasında iyi kalitede birçok karbonat rezervuar aralığı tespit edildiğini belirtti. Total Engergies ve ENI’nin adanın güneybatısındaki 6’ncı blokta yüzde 50’şer payları bulunuyor.

Total Energies’in keşif bölümündeki kıdemli başkan yardımcısı Kevin McLachlan, “Cronos-1 sahasındaki bu başarılı keşif, düşük teknik maliyet ve düşük karbon salımıyla kaynak keşfi yapmaya odaklanan ve Avrupa’ya ek doğalgaz arzı sağlanması gibi enerji güvenliğine katkıda bulunacak keşif stratejimizin etkisinin bir diğer örneğidir” dedi.

Türkiye, kendi kıta sahanlığıyla örtüştüğü ve KKTC’nin kaynaklardan yararlanmasına imkan vermediği için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yürüttüğü petrol ve doğalgaz keşif programlarına sert biçimde karşı çıkıyor.