Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki saati restore ediliyor

Milli Saraylar Kalemkar Atölyesi’nde restore edilen İngiliz yapımı, 300 yıllık iki büyük saatin, mekanik aksamıyla birleştirildikten sonra Topkapı Sarayı’nda sergilenmesi planlanıyor.

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Topkapı Sarayı saat koleksiyonunda bulunan ‘James Newton’ ve ‘Markwick Markham & Perigal’ imzaları taşıyan saatler, Osmanlı Pazarı Saatleri olarak anılıyor.

Ahşaptan imal edilen kasaları, pirinç kakma, bağa kaplama, altın varak, yağlı boya manzara ve çiçek tasvirleriyle süslenen saatler, Osmanlı kültürünün estetik beğenisi kubbeli formuyla dikkat çekiyor. Saatlerin kim için üretildiği veya kime hediye edildiğine dairse bir bilgi bulunmuyor.

Oturtma saat formundaki saatlerin Osmanlı pazar için üretildiğini vurgulayan koleksiyon sorumlusu Ünal Tanrıverdi, üzeri kubbeli, müzik aksamı olan ve Türk musikisi çalan bu saatlerin 18 ve 19’uncu yüzyılda Osmanlı’da yaygın kullanıldığını söylüyor.

Kalemkar Demet Buldu, eserlerin ömrünü uzatmak için konservasyon işlemi yaptıklarını ve orijinal desenlere müdahale etmediklerini söyledi.