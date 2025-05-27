Tolga Şirin: Ortada ne kurucu bir halk iradesi ne de ortak bir toplumsal sözleşme var

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Bugün yürürlükte olan anayasa, bir hukuk metninden çok, simülakrdır.

Kitapçıklar, röportajlar, sivil toplumla istişare toplantıları, “katılımcı süreç” haberleri… Bunlar, sadece bir meşruiyet dekoru üretmeye yarıyor. Oysa ortada ne kurucu bir halk iradesi ne de ortak bir toplumsal sözleşme var.

Geriye yalnızca onun boş ve cilalanmış kabuğu kalıyor.

“Terörsüz Türkiye” sloganı ve ona eşlik eden “barış” söylemleri de bunun bir parçası.

Derdin AKP’nin iktidarını sürdürmek olduğu açık. Fakat cafcaflı laflarla, albenisi olan sloganlarla başka bir gerçeklik üretilmek isteniyor.

Gerçeği yemediğinizi biliyorlar.

Ama yememeniz de önemli değil.

Bir “like” atıp uyum sağlamanız, susmanız ya da gevelemeniz yeterli.

Tolga Şirin’in yazısı