Tolga Şirin: Önce şu yeni anayasa masallarını def etmek gerekiyor

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Kanaatim odur ki İBB soruşturmasında izlenen sahneler, bir koruma tedbiri veya hukuki bir işlem olan gözaltının uygulama biçiminin dramatik bir prodüksiyona dönüştüğünü gösteriyor. Başka bir deyişle kolluk kuvvetlerinin adaletin sessiz uygulayıcıları olmaktan çıkıp, kamusal algıyı yöneten görsel yönetmenlere dönüştüğü görülüyor.

Bu tablo masumiyet karinesinden çok ‘suçluluk koreografisi’ne hizmet ediyor.

Buradan adalet çıkmayacağı çok açık.

Ha, şayet bir gün hukukun ciddiyetine geri dönülebilirse, Fransa’daki Guigou Yasası (dergi ve gazetelerin kelepçeli şüphelilerin ya da şiddet mağdurun onurunu ‘zedeleyebilecek’ sahnelerin fotoğraflarını yayımlamasına kısıtlama getirir) gibi düzenlemeleri tartışmamız gerek düşüncesindeyim. Hem kişi onurunu hem de adil yargılanma hakkını korumak için böyle bir tartışmaya gereksinimimiz var.

Fakat bugün o gün değil.

Önce şu yeni anayasa masallarını def etmek gerekiyor…

Tolga Şirin’in yazısı